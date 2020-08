Cristian, Chanel e Isabel Totti, come sono cresciuti i figli di Francesco e Ilary Blasi! E papà scrive: “Siete la mia vita”

La conduttrice e il Pupone si immergono in un mare d’amore con i loro due teenager e la mascotte di casa. Mentre sono cominciate a Roma le riprese della serie tv sul Capitano

Il primogenito compirà 15 anni il 6 novembre, Chanel – che somiglia molto a papà – ha compiuto da poco 13 anni con una bella festa in famiglia. E poi c’è la mascotte di casa, la piccola Isabel, nata 4 anni fa. “Siete la mia vita”, scrive il Pupone. E chissà se con quest’estate arriverà anche il quarto figlio: le scommesse sono aperte.

Intanto sono cominciate a Roma – dopo lo stop dovuto al coronavirus – le riprese della serie tv (prodotta da Wildeside per Sky) Speravo de morì prima che racconterà in sei episodi gli ultimi due anni di carriera da calciatore “dell’ottavo re di Roma”. La serie, con Sergio Castellitto nei panni del protagonista è ispirata alla biografia Un Capitano scritta da Paolo Condò.

Totti e Ilary sono insomma più che mai i protagonisti dell’estate vip. La loro lunga vacanza è cominciata a Riccione, ma Sabaudia non poteva mancare: relax di giorno e di notte si balla… e si finisce vestiti in piscina. Con toccata e fuga in yacht in Costa Azzura. E sempre in formazione completa, con i loro amori.

