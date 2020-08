Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più lontani, ecco cosa è successo in Sardegna prima della rottura

Continua il mistero sulla crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La relazione tra la sorella di Belen e lo sportivo sarebbe finita. La coppia è lontana, distante e visibilmente triste. La 30enne argentina e il 28enne di Trento avrebbero smesso di sentirsi.

La coppia ha scelto il silenzio. Sui social i due postano stories in solitaria senza commentare la crisi, una rottura inaspettata, dato che dopo la quarantena a Trento, Ceci e Nacho sembravano pronti a compiere il grande passo. Cosa è successo allora? Il settimanale Chi ha provato a ricostruire i giorni prima della rottura: ”Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche Anna Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa… Finita qui. Sul cellulare di chi scrive il giorno successivo arriva una telefonata di Briatore che, essendosi trovato al tavolo con i due interessati e non volendo alimentare gossip su amici personali, spiega la situazione nel dettaglio”. Da qui in poi non si sa più nulla, o meglio conosciamo solo quello che si è visto sui social e quindi Ignazio in vacanza con Andrea Damante, anche lui in crisi con Giulia De Lellis, che più volte durante le serate lo presenta come l’amico single. Poi Moser è volato in Portogallo per raggiungere la famiglia. E Cecilia? Anche lei è in famiglia, con il fratello Jeremias, la sua nuova fidanzata Deborah Togni.

Resta il mistero sull’appartamento milanese che condividevano insieme, ma soprattutto sui progetti più volte annunciati. Un figlio e le nozze…

Gossip.it