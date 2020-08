Belen Rodriguez, c’è la prova del nuovo flirt: bacio con Antonino (foto)

Belen Rodriguez continua ad infiammare il gossip di questa calda estate italiana. Dopo la rottura con Stefano De Martino ed il successivo avvicinamento all’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, i rumors hanno riferito di un presunto scambio di messaggi con Michele Morrone. Stando però a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale di gossip Chi (in edicola da mercoledì 19 agosto), sembra proprio che la showgirl abbia un nuovo nuovo ‘amico’. Lui si chiama Antonino ed è un hairstylist molto conosciuto a Milano. Alcuni amici comuni avrebbero confermato però che tra i due c’è ben più di un’amicizia. A distanza di poche ore arriva un’altra conferma riguardante il nuovo flirt della Rodriguez. Grazie alle immagini paparazzate dal settimanale Vero, non ci sono più dubbi sul fatto che tra l’argentina e l’hair stylist ci sia un flirt in corso. Negli scatti pubblicati si vede infatti la conduttrice di Tu si que vales dare un bacio appassionato al suo partner.

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa di Vero, rilanciato dal sito Dagospia, Belen ed il 25enne si sono incontrati con un gruppo di amici in un noto locale milanese, per poi passare al ristorante argentino El Porteno. Il sito inoltre riporta che i due non si sono mai tolti gli occhi di dosso e si sono lasciati andare a calde effusioni. Le immagini del bacio tra Belen e la sua nuova fiamma hanno spento la speranza dei tanti che tifano invece per un ritorno dell’argentina con il conduttore di Made in Sud. Anche Stefano De Martino ha trascorso le vacanze ad Ibiza. Località dove Belen è stata avvistata con la sua nuova fiamma.

L’ex danzatore ha solo dei brevi incontri con la moglie. I due sembra si vedano solo quando l’ex inviato de L’Isola dei Famosi va a prendere il figlio Santiago. Nelle ultime settimane Maria De Filippi ha detto del presentatore che è un “combina guai“. Poi ha aggiunto che Stefano è anche un uomo capace di farsi perdonare l’imperdonabile. Parole che hanno trovato una replica immediata della Rodriguez, che tramite i social ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di perdonare.

Gossipetv