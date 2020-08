Arisa in costume senza filtri: «Una dea». Lo scatto manda in visibilio i fan, e anche Fedez apprezza

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accettare il proprio corpo e imparare ad amarsi anche con i difetti. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” scrive non a caso nella caption. Il post è stato molto apprezzato dai fan per la sua naturalezza e lo stesso Fedez ha commentato con tre cuoricini. Qualche utente però ritiene quello scatto eccessivo per i social: “Un po’ too much per Instagram, no?”.

