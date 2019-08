Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. La fine della relazione tra i due attori, durata 6 anni, è stata rivelata dal tabloid Page Six, che ha citato il racconto fatto dalla Joey Potter di “Dawson’s Creek” ad un’amica durante una cena:”Quello che fa Jamie sono affari suoi. Non stiamo più insieme da mesi”. La rottura è arrivata a fine maggio, paradossalmente poco dopo che i due avevano ufficializzato la loro unione al Met Gala 2019. I due, infatti, nonostante si frequentassero dal 2013, avevano sempre cercato di tenere nascosta la loro relazione in osservanza dell’accordo di divorzio che Katie Holmes aveva firmato con il marito Tom Cruise, secondo cui le veniva imposto di non avere relazioni pubbliche con altri uomini per 5 anni. Proprio ora che avrebbero potuto vivere la loro storia d’amore allo scoperto, i due sono scoppiati.

Ma a cosa si riferiva Katie Holmes con la frase “Quello che fa Jamie sono affari suoi”? Pare che l’attrice si riferisse alle foto uscite qualche giorni fa che ritraevano Foxx nell’atto di cingere in vita la modella e cantante Sela Vave. I due sono molto legati, dal momento che Jamie è il suo produttore discografico, ma la loro uscita insieme da un locale notturno lascia intendere che tra i due ci sia dell’altro oltre a stima e amicizia. Del resto da sempre Jamie Foxx viene considerato un “player”, ovvero un tipo di uomo che gioca con i sentimenti e allergico alle relazioni lunghe e stabili. Già in passato erano circolate voci di rottura tra i due, ma nemmeno un anno fa, nel novembre 2018, si era parlato addirittura di un matrimonio in vista. Tutto invece sembra essere precipitato dall’avvento di Sela Vave…

