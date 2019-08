Giulia De Lellis, reazione al tradimento di Andrea Damante : “Non mangio, non parlo”

Giulia De Lellis sta per pubblicare il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ecco la reazione vissuta dall’influencer quando ha scoperto di essere stata tradita.

Si è parlato tanto di Giulia De Lellis, del tradimento subito probabilmente da Andrea Damante ripercorso nel suo primo libro (“Le corna stanno bene su tutto, ma avrei preferito non averle”) e di tutto ciò che da settimane ruota attorno a questa sua recente avventura letteraria. L’influencer, però, è stata sempre parca di dettagli sull’accaduto e, a dispetto delle sue numerose pubblicazioni social, non ha mai condiviso con i fan i racconti di quel periodo per lei così doloroso. L’assenza di informazioni ha aiutato i tantissimi sostenitori dei Damaellis ad accettare, qualche mese dopo, il loro ritorno di fiamma. Ma le cose, come già sappiamo, non sono andate per il verso giusto e la loro relazione è naufragata sotto il peso dei sospetti. I più curiosi potranno conoscere l’epilogo sentimentale della coppia nata nel salotto di Uomini e Donne leggendo il racconto che Stella Polpo ha messo nero su bianco per conto di Giulia De Lellis. Ma cosa è accaduto veramente tra i due?

Sono numerose le domande che in questi ultimi giorni attanagliano i follower di Giulia De Lellis. I tanti fan dei Damaellis sperano in particolare di poter conoscere al più presto qualche dettaglio su quella storia nata sotto l’occhio vigile delle telecamere e conclusa nel più stretto riserbo della loro vita privata. Di recente, però, a fornire qualche informazione è stata una breve citazione che ha fatto la sua comparsa sulle Instagram Stories di Giulia De Lellis, un messaggio che in poche parole è riuscito a racchiudere tutto il dolore vissuto dall’influencer nell’esatto momento in cui ha scoperto di essere stata tradita. “Tremo. È aprile, ci sono ventiquattro gradi e io tremo – si legge sui social – Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”. Le parole, infatti, sembrano confermare quanto riferito da Giulia De Lellis in alcune vecchie clip su Instagram Stories: ripercorrendo quanto accaduto in seguito alla rottura con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice aveva spiegato che le corna le avevano tolto l’appetito. In quell’occasione, inoltre, ai fan non era sfuggito il suo improvviso e sospetto dimagrimento. La sua poesia farà chiarezza sull’accaduto?

Il Sussidiario