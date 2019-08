Damiano Er Faina: rischio squalifica da Temptation Island Vip?

Temptation Island Vip 2019, Damiano Er Faina, rischio squalifica? La polemica sui social non si arresta, ma il volto del web replica tirando in ballo…

Damiano Er Faina è finito nel bel mezzo della polemica social che ha accompagnato l’annuncio delle sei nuove coppie di Temptation Island Vip 2019. Il volto del web, però, non ha gradito l’interesse mediatico che si è scatenato nei suoi confronti e, dopo aver rivendicato i suoi insulti nei confronti di Barbara D’Urso, ha preso di mira chi lo ha accusato di essere incoerente. Inoltre, pubblicando un articolo de il Messaggero che parla di lui, Er Faina si è scagliato contro la celebre testata, rea di interessarsi a questioni frivole e non ai problemi che attanagliano il paese. “Il messaggero è un giornale di Roma – dice Er Faina su Instagram – in Italia c’è la crisi di governo, Roma è piena di mer*a e di buche e il problema chi è? Er Faina. Ma è un onore per me! – spiega Damiano Coccia – A terroristi!”. Contro di lui, di recente si è scagliata anche un’altra protagonista del mondo della tv, Deianira Marzano, che postando i vecchi articoli sul conto di Er Faina, ha tuonato: “Dopo che questa persona per anni ha inveito contro la televisione italiana, per non parlare di quello che ha detto di una donna quale Barbara D’Urso, lo premiamo anche? Bravi!”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

I social vs Er Faina

Quando nel pomeriggio di ieri sono stati annunciati i nomi dei personaggi che avrebbero partecipato a Temptation Island Vip 2019, alcuni fan del programma sono rimasti di stucco. Nella lista, assieme alle cinque coppie formate da star della tv, campeggia il volto di un noto protagonista del web, celebre soprattutto per una serie di dichiarazioni al vetriolo nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Er Faina, al secolo Damiano Coccia, che sui social, tra le altre cose, si è fatto notare di recente anche per una serie di feroci critiche a Barbara D’Urso. Proprio per questo, il suo nome nella lista dei partecipanti ha scatenato le polemiche in rete e a un passo dall’inizio delle registrazioni, sono in molti a chiedere la sua testa. Nella querelle è finita anche Raffaella Mennoia, già nei giorni scorsi protagonista di un’accesa polemica sul suo operato nella redazione di Maria De Filippi. L’autrice, infatti, questa volta è accusata di aver inserito nel cast un personaggio discusso per le proprie posizioni, un odiatone di professione probabilmente capace di reazioni eccessive. Quello che si sta consumando sui social nelle ultime ore è per la Mennoia l’ennesimo scossone dell’estate, al quale dovrà mettere una pezza in tempi brevi, in vista delle registrazioni in partenza già il prossimo 24 agosto.

La replica social di Damiano Er Faina

Nel bel mezzo della polemica sulla nuova edizione di Temptation Island Vip, Damiano Coccia detto Er Faina si è difeso a spada tratta contro chi lo ha accusato di essersi rivolto con toni eccessivi nei confronti di Barbara D’Urso. “Noto con stupore di chi dice ‘Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’ e quindi? Non posso esprimere il mio pensiero su qualcuno? Diteme? Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa”. E a chi ha criticato la sua presenza a Temptation Island Vip, ha risposto: “Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”. Er Faina, però, nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto da un provvedimento di squalifica: in seguito alla diffusione dei filmati con le sue dichiarazioni contro Barbara D’Urso (in basso il filmato condiviso da Trash Italiano), Mediaset dovrà decidere se chiudere un occhio o squalificarlo, come già accaduto a John vitale all’isola dei Famosi (anche lui reo di aver offeso la nota conduttrice di Canale 5).

