Speciale “Movie Mag – Il Cinema che verrà”

Parla del Cinema che verrà lo speciale di “MovieMag”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) mercoledì 19 luglio alle 23.05, e in replica il giorno successivo nella notte di Rai 1. La puntata dedica ampio spazio alle uscite della prossima stagione cinematografica, dall’imminente Barbie di Greta Gerwig ai due film di Christopher Nolan, Following, il suo primo thriller del 1998, mai distribuito nelle sale e il nuovissimo Oppenheimer.

Ma anche Asteroid City di Wes Anderson, il Napoleon di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix e Wonka di Paul King con Timothée Chalamet. Attesissimi anche due film italiani: Finalmente l’alba di Saverio Costanzo con Lily James e Willem Dafoe e Cattiva coscienza di Davide Minnella con Francesco Scianna, Matilde Gioli e Caterina Guzzanti. È proprio Caterina Guzzanti l’ospite del Faccia a Faccia con Federico Pontiggia, insieme hanno parlato di Cattiva coscienza e di molto altro. Continua l’estate cinematografica italiana e questa settimana “MovieMag” è andato a scoprire l’Ortigia Film Festival, che si tiene nella parte più antica della città di Siracusa.

Questa quindicesima edizione ha visto trionfare Giuseppe Fiorello al suo esordio alla regia con Stranizza d’amuri. Sul futuro del Cinema si sono sempre interrogati i grandi cineasti e dall’archivio delle Teche Rai è stata recuperata un’importantissima testimonianza di Michelangelo Antonioni. Secondo uno studio commissionato dall’Anica-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, quello del Cinema è un mercato in netta espansione e per capire come possa e debba orientarsi verso la eco-sostenibilità “MovieMag” ha incontrato il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, che alla transizione ecologica ha dedicato un libro, dal titolo Il secolo verde. Ancora spero: una storia di vita e di cinema è il titolo del libro in cui Marina Cicogna, una delle più importanti produttrici italiane, nonché prima donna produttrice in Europa, racconta la sua lunga carriera.