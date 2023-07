Rete 8, Il Tg Estate spiega agli abruzzesi come impiegare il tempo

(di Tiziano Rapanà) Cosa succede in Abruzzo? E non parlo di un bollettino meteorologico o emozionale, una ricerca spassionata di dati, informazioni, sullo stato delle città. Non si va incontro al pourparler per arrivare al fattariello. Cosa succede realmente? Nelle strade e nelle caldi notti d’estate, che non sanno più di miele. Così uno cerca un appiglio, un’idea anche indiretta, per uscire dalla solita afa. No, il condizionatore non è sempre il primo pensiero. C’è voglia di uscire, di andare fuori, di inventarsi la serata. E non devi mica essere Leonardo Da Vinci. Basta un uzzolo per scatenare un’idea. Così arriva il Tg Estate, dell’emittente abruzzese Rete 8, a dare un suggerimento per una serata diversa. La timoniera Jennifer Di Vincenzo, la portabandiera della cucina abruzzese nel mondo, spiega e racconta con minuziosi particolari: non si deve perdere nulla del rendiconto pre-festa. Cosa vedere, quando, dove: ecco i punti cardini di una notizia che supera la limitata effige del comunicato stampa. 5 minuti per invogliare il telespettatore ad uscire di casa e divertirsi. Occasioni ce ne sono e Di Vincenzo le mostra con efficacia. C’è vita nelle tv locali e bisognerà riconoscerlo, presto o tardi. C’è creatività e autonomia di pensiero e di agito rispetto alla costruzione di un programma. I soldi sono pochi ma l’ingegno è vivissimo. Lo zoppo non fa un altro zoppo, non tutto è emulazione. Ecco il servizio pubblico che dà spazio alle smanie dei cittadini e alle esigenze degli imprenditori. Tutti giorni, alle 14,40, gli abruzzesi sanno come acuire il senso dell’estate.

tiziano.rp@gmail.com