Giffoni Film Festival: Claudio Bisio esordisce come regista con il film di apertura

Da oggi, giovedì 20 luglio, fino al 29 luglio si svolgerà la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica organizzata a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

L’edizione di quest’anno è dedicata agli “indispensabili”. Ad aprire l’evento c’è L’ultima volta che siamo stati bambini, il film che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio (in arrivo nelle sale italiane il prossimo 12 ottobre).

Alle 17:30 di oggi inaugurerà l’edizione 2023 il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella Piazza della Cittadella del Cinema.

Ci sarà la Fanfara della Polizia a Cavallo e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invierà un messaggio.



IL FILM DIRETTO DA CLAUDIO BISIO

L’edizione di quest’anno è ricca di appuntamenti, come sempre, ma in agenda tra i punti più attesi c’è senz’altro l’anteprima del film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Claudio Bisio.

L’ultima volta che siamo stati bambini racconta la storia di quattro giovanissimi (bambini, appunto) che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera.

Grande attesa anche per la presenza di Vanessa Scalera, per la prima volta a Giffoni. La sua Imma Tataranni – sostituto procuratore è la serie televisiva campione di ascolti che l’ha consacrata al grande pubblico.

DA DIANA DEL BUFALO ALLA SEZIONE “IMPACT!”

L’energia di Diana Del Bufalo si propagherà inarrestabile. Del Bufalo è reduce dal successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, il musical diretto da Luciano Cannito.

Molta attesa è anche “Impact!”, la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di grandi aziende.



LO SCRITTORE ERRI DE LUCA È UNO DEGLI OSPITI

Il programma del Giffoni Film Festival 2023 è fitto di incontri e proiezioni che fanno gola agli amanti del cinema (e non solo di quello). Gli appassionati di cultura in generale troveranno pane per i propri denti.

Ci saranno per esempio lo scrittore Erri De Luca, la produttrice Paola Porrini Bisson, oltre ad Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Amici nella categoria Canto.

È previsto anche un appuntamento con gli astrofisici e ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

