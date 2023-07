Brigitte Bardot soccorsa dopo un malore in casa per il caldo

L’ondata di caldo torrido che ha inaridito l’estate non ha risparmiato neppure Brigitte Bardot, 88 anni, che ha avuto un malore a causa delle temperature elevate. Come dichiarato dal marito Bernard D’Ormale al quotidiano francese Var Matin, lo scorso mercoledì intorno alle nove di mattina l’icona del cinema ha manifestato difficoltà respiratorie e debolezza, senza però perdere mai conoscenza. I soccorritori intervenuti nella casa di Saint Tropez hanno somministrato ossigeno all’attrice, che dopo un periodo di osservazione si trova ora a riposo nell’abitazione. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, ha commentato D’Ormale.



UNA VITA RISERVATA

Bardot, ormai da anni ai margini della vita pubblica, ha abbandonato la leggendaria proprietà sul mare La Madrague per vivere nella seconda casa La Garrigue circondata dagli animali, dei quali sostiene i diritti. La scorsa domenica l’attrice, che comunica spesso sui social network, ha dedicato un pensiero all’amica Jane Birkin, incontrata per la prima volta 50 anni fa grazie a Serge Gainsbourg e scomparsa il 16 luglio all’età di 76 anni: “Quando sei così carina, così fresca, così spontanea, con la voce di una bambina, non hai il diritto di morire”.