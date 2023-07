“25 luglio ’43. Mussolini, la caduta”

In diretta dalla Sala A di Via Asiago a Roma lunedì 24 luglio alle 20.30, Rai Radio 3 propone un lavoro di Sergio Pierattini, creato appositamente per la Rete, che ricostruisce gli avvenimenti che portarono a un momento storico cruciale per il nostro Paese.

Nel pomeriggio del 24 luglio del 1943, esattamente ottant’anni fa, si riuniva a Palazzo Venezia, nella Stanza del Pappagallo, il Gran Consiglio del Fascismo. Nelle prime ore del giorno seguente verrà votata la sfiducia al capo del partito e Presidente del Consiglio Benito Mussolini. L’indomani Mussolini si presenterà dal Re Vittorio Emanuele che gli comunicherà di averlo destituito dal suo incarico, nominando al suo posto il Maresciallo Badoglio e facendolo arrestare.



Lo spettacolo, di cui è autore e regista Pierattini, rievoca diversi momenti, a partire dal discorso tenuto da Mussolini al Direttorio del Partito, noto come il “discorso del bagnasciuga” del 24 giugno, fino all’incontro di Feltre del 19 luglio tra Mussolini e Hitler. Pierattini porta così in scena anche le discussioni, le trame e le differenti posizioni all’interno del partito e degli organi di governo, dalla incerta posizione del Re all’atteggiamento ambiguo dello stesso Mussolini, arrivando a ripercorre gli eventi di quella notte, dando voce ai vari personaggi presenti e ricostruendo la complessa discussione politica che si sviluppò tra loro. A interpretare i vari personaggi sono, in ordine alfabetico, gli attori: Dario Ballantini, Riccardo Bocci, Riccardo Diana, Paolo Giovannucci, Bruno Maccallini, Paolo Musìo, Sergio Pierattini, Massimo Reale, Adriano Saleri, Michele Traverso. Regia di Sergio Pierattini. Le musiche sono di Lucio Gregoretti.



Sergio Pierattini è una delle voci di rilievo della drammaturgia italiana contemporanea ed è legato da uno stretto rapporto con Radio 3. La sua attenzione è spesso rivolta ad alcuni dei momenti più rilevanti e drammatici della storia del nostro Paese, come per “La Maria Zanella”, dedicato all’alluvione del Polesine del 1951, “Ottobre 22” sugli eventi conseguenti alla marcia su Roma, “Pietra d’inciampo” sulle deportazioni degli ebrei e “Cenere e ombra” sulle vicende legate al “milite ignoto”, realizzato anche questo per Radio 3.

“25 luglio ’43. Mussolini, la caduta” resterà poi a dipsosizione su RaiPlay Sound.