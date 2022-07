The Office, arriva il set Lego dell’iconica serie

Composto da oltre milleseicento mattoncini, il set riproduce nel dettaglio le ambientazioni del mitico ufficio della Dunder Mifflin Paper Company completo di oggetti di culto e quindici personaggi. Sul mercato, arriverà il prossimo autunno

I fan di The Office faranno bene a mettere nella lista degli acquisti del prossimo autunno un imperdibile oggetto da collezione a marchio Lego, di per sé garanzia di fattura squisita e fedeltà di dettagli, specie quando si tratta di gadget tematici.

Il 1° ottobre 2022 arriverà sul mercato uno speciale set dedicato alla serie tv di culto di Greg Daniels andata in onda dal 2005 per nove stagioni. Il set che permetterà agli abili costruttori di ottenere una perfetta riproduzione degli ambienti della Dunder Mifflin Paper Company, è ricco di chicche che manderanno in visibilio gli appassionati delle avventure del pluripremiato show remake dell’omonimo titolo britannico ideato e scritto da Ricky Gervais con Stephen Merchant.

A poco meno di dieci anni dalla trasmissione dell’ultimo episodio di The Office, Lego regala ai fan l’emozione di poter rivivere le atmosfere della popolarissima sitcom con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fisher e gli altri, attraverso un set composto da milleseicentosessantaquattro mattoncini che, c’è da scommettere, andrà a ruba.

Anticipato da un post sulla pagina ufficiale dell’azienda danese, nello specifico, un video che permette un’esplorazione del giocattolo ambiente per ambiente, il set è praticamente la fedele riproduzione dell’ufficio in cui si svolgono le storie professionali e personali dei protagonisti dello show con tanto di personaggi, quindici, completi dei loro oggetti feticcio che certamente gli spettatori della serie non faticheranno a riconoscere.

IL SET NEL DETTAGLIO

Se è logico aspettarsi che il perfido e arrogante Michael Scott (interpretato magistralmente da Steve Carell) abbia tra le mani la sua iconica tazza con su scritto “World’s Best Boss”, letteralmente “il miglior capo al mondo”, gli appassionati saranno felici di riconoscere tra gli oggetti in dotazione alle minifigure la teiera di Jim Halpert (il personaggio dell’attore John Krasinski) o la pentola del chili di Kevin Malone (Brian Baumgartner nello show). Ogni oggetto e dettaglio rimanda a uno o più episodi della serie televisiva che conta bel 204 puntate tutte da ridere e da vedere (e rivedere9 ij streaming – attualmente il titolo è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Con il set dedicato a The Office, Lego arricchisce i suoi cataloghi di un altro prodotto speciale ispirato a film e serie televisive apprezzatissime dal pubblico di consumatori. Tra i più venduti e famosi si annoverano i set dedicati a Guerre Stellari, a Ghostbusters, a Ritorno al futuro, per citarne qualcuno, ma non mancano anche set pensati per il mondo dei fan della musica che hanno avuto a disposizione pezzi dedicati ai Beatles e ai BTS.