Se mi vuoi bene il 21 luglio su Canale 5

Giovedì 21 luglio, in prima serata su Canale 5, arriva il film prima tv “Se mi vuoi bene” diretto da Fausto Brizzi con protagonista Claudio Bisio.

La storia racconta di Diego (Claudio Bisio) un avvocato di successo, affetto da una depressione cronica che lo convince una volte per tutte a dire addio alla vita. Ma suo malgrado il tentativo di suicidio non va a buon fine e dovrà tornare alla quotidianità. Un giorno incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza a ognuno di loro. Ma non tutto è perduto.

Cast: Lorena Cacciatore, Dino Abbrescia, Valeria Fabrizi, Flavio Insinna, Gian Marco Tognazzi, Elena Santarelli, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Susy Laude, Cochi Ponzoni, Remo Remigi

LO SAPEVATE CHE…

Le riprese del film si sono svolte interamente a Torino. Solo la scena in cui si vede passare il taxi del fratello del protagonista è stata girata a Milano.

Se mi vuoi bene è l’adattamento di un romanzo pubblicato dallo stesso Brizzi.

Il cantante Luca Carboni fa un’apparizione nella pellicola, interpretando se stesso.