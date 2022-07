Le Superchicche, avviata la produzione del reboot

Come rilanciato dal magazine TVLine, il progetto potrà contare sul coinvolgimento di Craig McCracken, creator della serie originale

Lolly, Dolly e Molly torneranno sullo piccolo schermo. Nelle scorse ore TVLine ha annunciato l’avvio di un reboot della celebre serie andata in onda per la prima volta alla fine degli anni ’90.

LE SUPERCHICCHE, CRAIG MCCRACKEN NEL PROGETTO

Le Superchicche affronteranno nuove sfide. Come rilanciato poco fa dal magazine, Warner Bros. Discovery ha annunciato l’inizio della lavorazione di un reboot, coinvolto nel progetto Craig McCracken, creator della serie originale.

Al momento massimo riserbo per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, la sinossi e l’eventuale presenza di nuovi personaggi, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

LE SUPERCHICCHE, IL SUCCESSO

È il novembre del 1998 quando la serie originale debutta sul piccolo schermo a stelle e strisce. Le tre giovani protagoniste si impongono subito agli occhi del pubblico conquistando velocemente grande successo a livello internazionale.

La serie diviene un cult con sei stagioni e oltre cento episodi dando vita a un vero e proprio franchise con videogiochi, gadget e merchandise; inoltre, Lolly, Dolly e Molly sbarcano anche nelle sale cinematografiche con la pellicola Le Superchicche – Il film.