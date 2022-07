La scaletta del concerto di Achille Lauro a Firenze

Andrà in scena questa sera, mercoledì 20 luglio a Firenze, una delle ultime date del summer tour di Achille Lauro. Appuntamento alle ore 21:15 in Piazza SS. Annunziata con una ricca scaletta di brani e con l’artista romano che si esibirà al fianco della sua iconica rock band con Boss Doms e con l’Electric Orchestra

È al suono del suo Bam Bam Twist (parafrasando una sua celebre canzone) che il cantautore e performer italiano Achille Lauro prosegue il suo ricco tour estivo in giro per l’Italia. È il caso di questa sera, mercoledì 20 luglio, quando l’artista romano si esibirà in compagnia della sua rock band e delle note dell’Electric Orchestra, in Piazza della SS. Annunziata a Firenze, in occasione di quello che vale come recupero della vecchia data in programma alla Tuscany Hall. Achille Lauro arriverà a Firenze con una scaletta molto ricca, per uno spettacolo che, tra musica, luci e molto movimento, ha tutte le carte in regola per essere davvero indimenticabile.

LA SCALETTA DI ACHILLE LAURO IN CONCERTO A FIRENZE

Secondo le prime anticipazioni, e stando anche a quanto già andato in scena per le precedenti date italiane, lo spettacolo fiorentino del LAURO – Achille Idol Superstar Summer Tour vedrà la bellezza di ben 27 canzoni portate sul palco, tra inediti dell’ultimo disco uscito a febbraio 2022, dopo l’esperienza di Lauro a Sanremo, ma anche medley e grandi classici del suo repertorio che, nonostante il passare delle stagioni, restano sempre amati dal grande pubblico. Ecco la possibile scaletta del concerto di Achille Lauro in Piazza SS. Annunziata a Firenze, mercoledì 20 luglio.

Delinquente/Generazione X Maleducata Me ne frego Femmina Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX Zucchero Stripper Fuori rosa Sabato sera Lauro/Barrilete cosmico Domenica Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI Roma Bam bam twist Solo noi Come me 1969 Pessima Marilù Cadillac Latte + Penelope La bella e la bestia 16 marzo Rolls Royce Scusa C’est la vie

ULTIME DATE DISPONIBILI PER ASCOLTARE ACHILLE LAURO DAL VIVO

Quella in programma per questa sera, mercoledì 20 luglio a Firenze, è una delle ultime date in calendario per il tour estivo di Achille Lauro. Dopo la città culla del Rinascimento italiano, il cantautore e performer di Stripper si prepara ad incontrare i fan della Penisola anche a Siena (21 luglio 2022 – Fortezza Medicea), Cattolica (23 luglio 2022 – Arena della Regina), Bellinzona (27 luglio 2022 – Castle On Air), Roccella Ionica (5 agosto 2022 – Teatro al Castello), Lecce (7 agosto 2022 – Oversound Festival, Pala Live), Arbatax (13 agosto 2022 – Arabax Festival), Gubbio (27 agosto 2022 – Gubbio Doc Fest) e Taranto (9 settembre 2022 – Taranto Medita Festival), prima della grande festa finale a Pisa (12 settembre 2022 – Piazza dei Cavalieri).