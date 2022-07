If, svelata la data d’uscita del film con Steve Carell e Ryan Reynolds

È ufficiale, Paramount ha annunciato che If, il film di John Krasinski, uscirà nelle sale il 24 maggio 2024 e non più il 17 novembre 2023 come precedentemente indicato dallo studio

Paramount ha annunciato la data d’uscita di If, commedia precedentemente intitolata Imaginary Friends. Il giorno fissato è il 24 maggio 2024 e non più il 17 novembre 2023 come precedentemente indicato dallo studio. Il film vede laregia di John Krasinski che esordirà nel territorio della commedia dopo i due capitoli thriller horror di A Quiet Place, che avevano costituito il suo debutto da regista. Krasinski ha scritto e sarà anche il protagonista di If, che produrrà insieme ad Allyson Seeger e a Reynolds tramite la sua agenzia Maximum Effort. George Dewey e Alexa Ginsburg sono i produttori esecutivi. Nel cast di If ci sono Steve Carell e Ryan Reynolds.

LA TRAMA DI IF

If racconterà la storia di un uomo che può vedere gli amici immaginari di altre persone: la star di Deadpool Reynolds interpreterà l’uomo con questo straordinario dono, la cui missione è quella di recuperare tutti gli amici immaginari scartati dalle persone diventate adulte ed impedire loro di mettere a repentaglio il mondo intero tramite i poteri malvagi che hanno accumulato a causa del rancore provato per essere stati dimenticati.

IL CAST DI IF

Il film diretto da Krasinski vedrà nel cast, oltre a Steve Carell e Ryan Reynolds, anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones 5), Cailey Fleming (The Walking Dead, Marvel’s Loki), Louis Gossett Jr. (Watchmen, Il colore viola), Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve), Alan S. Kim (Minari, Awkwafina Is Nora from Queens) e l’ex collega di Krasinski in The Office Steve Carell (Minions: The Rise of Gru).