Damiano dei Maneskin e Giorgia sempre più innamorati: il cantante alla presentazione del libro dell’influencer

Dopo un periodo di stop dovuto alla positività al Covid, è ripreso il tour di presentazione de “La signorina Nessuno”

Damiano David non perde occasione per stare vicino alla sua compagna e per supportarla nel suo lavoro.Dopo un periodo di stop dovuto alla positività al Covid, Giorgia Soleri ha ripreso il tour di presentazione del suo libro in giro per l’Italia. L’ultima tappa è stata a Roma, all’Isola del Cinema, dove ha interloquito con Maria Carfagna, raccontando di più a proposito de “La signorina Nessuno“, una raccolta di poesie edita da Vallardi.

Al fianco dell’influencer il frontman dei Maneskin, reduce dal successo del Circo Massimo, dove ha cantato davanti a 70mila persone, che non ha voluto perdere l’appuntamento. I due, lei in un lungo abito rosa, con tanto di borsa, scarpe, trucco e cover del cellulare in pendant, lui con una t-shirt bianca dentro a pantaloni classici grigi, sono stati immortali prima dell’evento mentre, mano nella mano, si dirigevano in un bar per bere qualcosa.

La Soleri è da tempo impegnata nella sensibilizzazione dei diritti femminili. Affetta da vulvodinia ed endometriosi, si batte per diffondere la conoscenza di queste malattie. A maggio ne discusse anche alla Camera dei Deputati, sempre accompagnata dal cantante, a proposito della proposta di legge per il riconoscimento del Sistema Sanitario Nazionale.