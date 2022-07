Colpo di scena nell’affaire Totti-Blasi: Ilary in vacanza, lui la raggiunge dopo la separazione

Un nuovo colpo di scena dopo la separazione tra Totti e Blasi. Secondo quanto riportato dal portale 361Magazine Totti è stato avvistato in procinto di partitre, a seguito della separazione da Ilary, proprio per la Tanzania. Proprio in Tanzania, Ilary e i loro tre figli si trovano in vacnza, dopo il clamore mediatico che ha travolto l’ex coppia a seguito della separazione.

Dopo la notizia della loro separazione, avvenuta nove giorni fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l’Italia’ portando con sé i figli lontani dai pettegolezzi.”



La rottura tra i due ha avuto un incredibile impatto mediatico tanto che la notizia sul web è stata citata ben 10 milioni di volte. La stessa Rai ha deciso di mandare in onda il documentario su Francesco Totti “Mi chiamo Francesco Totti” prime del previsto, in onda lunedì 25 luglio in prima serata.

