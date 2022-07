C’est la comédie su Rai 3: 8 film francesi in prima visione

Si comincia con “La belle époque”

Un percorso sulla commedia francese degli ultimissimi anni, che gli autori d’oltralpe declinano in infinite sfumature di colore toccando, con profonda ironia, temi attuali come la violenza sulle donne, lo scontro-incontro tra culture diverse e le curiose contraddizioni della borghesia occidentale



Da mercoledì 20 luglio fino al 7 settembre, Rai 3 trasmetterà in prima serata un ciclo di 8 film in prima visione tv dal titolo “C’est la comédie”: un sentiero emozionale intrepretato da attori del calibro di Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Fabrice Luchini, Cecile De France e molti altri volti noti del cinema.



Ad aprire il ciclo è “La belle époque“, pellicola del 2019 con la regia di Nicolas Bedos. Il cinico fumettista Victor, nel bel mezzo di una crisi lavorativa e sentimentale, si imbatte in un imprenditore che, grazie a bizzarri artifici, permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo. Victor sceglie quindi di rivivere la propria belle époque personale, ovvero la settimana in cui, quaranta anni prima, incontrò Marianne, il suo grande amore. Il film è una commedia elegante e nostalgica con un cast di stelle del cinema francese, tra cui spiccano i protagonisti Daniel Auteuil e Fanny Ardant, Premio César 2020 come migliore attrice non protagonista.