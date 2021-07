Valeria Marini firma una nuova linea di gioielli

Valeria Marini ancia una nuova linea di gioielli, Diamonique By Baci Stellari, con Qvc Italia.

Diamonique è una pietra sintetica che, grazie al livello di purezza e al taglio identico a quello della gemma naturale, è tra le migliori pietre simulanti del diamante.

I gioielli rispecchiano lo stile e la personalità della showgirl.

La collezione, composta da 18 modelli, “è stata pensata – spiega Valeria – per far brillare le donne in un’estate appena iniziata, in cui tutti desiderano un po’ di spensieratezza e leggerezza”. Tra le novità i “baciamano” che possono essere indossati anche come collane o bracciali, impreziositi da piccoli charm che creano giochi di luce e ispirano il nome scelto per la linea Baci Stellari. Tutti i gioielli della collezione sono realizzati in argento 925/000 con placcatura in oro 18 carati e rodio. I dettagli sono di alta gioielleria e la produzione, rigorosamente made in Italy, si è avvalsa dell’esperienza dei maestri orafi che hanno supportato la realizzazione di tutta la collezione.

ansa.it