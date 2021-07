Si è svolto il Premio La Fescina, tra i premiati Enzo Salvi

Lunedì si è tenuta la IX edizione del Premio La Fescina storica manifestazione che fu ideata da Ugo Autuori e il giornalista Umberto Milazzo e che negli anni si è sempre svolta a Quarto cittadina dei campi flegrei con la partecipazione di nomi del calibro di Claudio Lippi, Asia Argento, Marino Bartoletti, Clarissa Burt e tanti altri . Quella di lunedì è stata un’edizione che ha visto la fusione con il format televisivo “Dal Vesuvio al Mediterraneo” ideato e prodotto da Ugo Autuori in collaborazione con l’associazione Savio Condemi e la sua presidente Raffaella Guarracino con il contributo del Parco Nazionale del Vesuvio. Tanti i premiati della serata. Ne citiamo alcuni: premio per la Medicina al dottor Maurizio Bifulco, per la Scrittura a Nicola Paone, per la Musica al cantante Massimo Di Cataldo. Per il Cinema riconoscimento a Free Liberi, lungometraggio per la regia di Fabrizio Cortese che è stato presente accompagnato da Enzo Salvi, uno degli attori. La Fiction Televisiva avrà la sua menzione e premiazione con la presenza di Gabriel Garko. Tutti i premi sono realizzati dal maestro napoletano Luigi Calì. Enzo Salvi, nei giorni scorsi, ha anche vinto il Microfono d’oro.