Harry Potter e la Pietra filosofale, un’Edizione Ultra HD 4K per il ventennale

Il vero e proprio ventennale di Harry Potter e la pietra filosofale, primo adattamento dai celeberrimi romanzi di J. K. Rowling, sarà celebrato a novembre, ma i festeggiamenti cominceranno il 26 agosto, quando sarà disponibile Harry Potter e La Pietra Filosofale – 20th Anniversary Steelbook: si tratta di una nuova edizione digitale del film del 2001 diretto da Chris Columbus, un cofanetto contenente il film in Ultra HD 4K e Blu-ray, oltre a un Blu-ray aggiuntivo molto speciale. Il disco extra infatti offre il film visionabile in modalità interattiva Magical Movie Mode, un modo per scoprire e/o approfondire tutto sull’universo di Harry Potter in questo primo lungometraggio: segreti della lavorazione, dettagli sul mondo, sugli ambienti, sui personaggi, sulle creature e sui costumi. Per i veri fan inoltre c’è l’Hogwarts Trivia Challenge, un quiz che testa la conoscenza dei potteriani di ogni dettaglio riguardante i beniamini di più di una generazione.

Il film è presentato con rapporto d’immagine 2.40:1, mentre l’audio della versione 4K è su traccia DTS-X per l’inglese e Dolby Digital EX 5.1 per l’italiano. Il disco extra non è doppiato ma è comunque sottotitolato in italiano.

Uscito alla fine del 2001, Harry Potter e la Pietra Filosofale, lancio della carriera del terzetto Daniel Radcliffe – Emma Watson – Rupert Grint, incassò oltre 1 miliardo di dollari, tanto da rendere anche il suo non troppo modesto budget di 125 milioni un investimento più che adeguato da parte della Warner Bros. Ricevette tre nomination all’Oscar, per migliore scenografia, migliori costumi e migliori musiche, al mitico John Williams, autore del popolare tema musicale della serie.

comingsoon.it