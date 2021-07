Anna Tatangelo replica alle polemiche sulla d’Urso: “Nulla in comune”

Nella prossima stagione televisiva ci sarà una nuova domenica di Canale 5 ad attendere il pubblico. Una delle novità è l’arruolamento di Anna Tatangelo, che proprio nell’ultimo giorno della settimana condurrà un vecchio successo Mediaset. A settembre tornerà in onda infatti Scene da un Matrimonio, che negli anni Novanta è stato portato al successo da Davide Mengacci. Nella trasmissione vengono narrati i giorni più importanti per le coppie che accettano di mettersi in gioco, dai preparativi ai festeggiamenti e senza dimenticare il momento del fatidico sì.

Nel 2021 sarà Anna Tatangelo a condurlo e ha raccontato le sue prime emozioni a Tv Sorrisi e Canzoni. La cantante ha spiegato che Scene da un matrimonio è un progetto ancora in via di sviluppo. Le idee sono tante, resta da capire che forma prenderanno fino al giorno in cui andrà in onda. Di una cosa è certa: “Sicuramente racconterà anche me stessa”, ha dichiarato. Ci sarà un po’ di Anna nel programma, insomma, la nuova edizione verrà studiata e costruita su misura per lei in modo che ci sia anche del suo. Senza dubbio uno dei desideri della Tatangelo è che il pubblico riesca a conoscerla anche come persona oltre che come artista.

La cantante ha spiegato che probabilmente molte persone si sono fatte un’idea sbagliata di lei, di persona fredda e distaccata che invece non è. Dice di essere anzi esattamente l’opposto. Lei si ispira a Raffaella Carrà e a Mina, due numeri uno nel loro campo ma per Anna sono anche qualcosa in più: complete. Sapevano cantare, ballare e condurre, ha spiegato, ed è per questo che è pronta a impegnarsi il doppio e ha intenzione di mettercela tutta. Ha però chiarito un altro aspetto di sé: “Non mi piacciono le polemiche”. Si riferiva ad alcune voci sul Web secondo cui avrebbe preso il posto di Barbara d’Urso nella domenica di Canale 5. Lei ha replicato così a queste polemiche:

“Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”

Secondo Anna Tatangelo insomma il paragone con Barbara d’Urso non regge, perché conducono programmi diversissimi e nessuno prenderà il posto di un’altra. La cantante comunque sarà in onda su Canale 5 anche in prima serata, perché farà ancora parte della giuria di All Together Now.

gossipetv.com