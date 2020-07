Altro trionfo per Melaverde: Raspelli portatore sano di successo

Un altro ennesimo successo per Edoardo Raspelli. Nonostante la replica, il pubblico non può fare a meno di lui. Ieri Melaverde ha conquistato il 15,8%. Un altro trionfo per Mr. Ascolti. Ma analizziamo questa storia fin dal principio. La prima domenica dopo la fine del confinamento, un vero e proprio “battesimo”, è andata più che bene: domenica 14 giugno su Canale 5 “Le Storie di Melaverde” hanno toccato l’altissimo (per una replica) 9,70 % di share con quasi un milione di spettatori mentre Melaverde Editing ha fatto il 14,20 con 1.772.000 spettatori, affermazione ancor più significativa visto che il programma appena precedente (la Messa con il Papa) ha fatto solo il 6,2 %.La seconda settimana dopo la fine del confinamento, la replica di Melaverde è andata ancora meglio: domenica 21 giugno su Canale 5 Melaverde Editing ha fatto il 14,81 % di share con 1.670.000 spettatori (nonostante la giornata finalmente calda che invitava all’aria aperta). Ancora meglio nel cosiddetto” target commerciale” (per convenzione chi avrebbe “potere d’acquisto”, cioè i 15-65 enni cui si rivolgono soprattutto le inserzioni pubblicitarie): ben il 15,37 % di share. E adesso si arriva al 15,8. Numeri straordinari che attestano la forza mediatica del presentatore più amato dagli italiani.