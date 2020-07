La nuova edizione di Pechino Express potrebbe andare in onda su Sky, come abbiamo appreso già qualche giorno fa. Le prime voci circolate sull’adventure game, da sempre in onda su Rai Due, stanno trovando un seguito oggi e di sicuro ne sentiremo parlare ancora per molto. In ogni caso è una ipotesi più che plausibile.



Non sarebbe la prima volta che Sky, e quindi una televisione a pagamento, porta via un programma a Rai e Mediaset. È già successo con X Factor come anche con Italia’s Got Talent, entrambi in onda su Sky da qualche anno. I più affezionati a Pechino Express stanno sperando di avere modo di poter vedere la nuova edizione senza dover essere abbonati a Sky, e forse verranno accontentati. Le news di oggi sull’adventure game, reduce da un’edizione che ha entusiasmato e appassionato particolarmente il pubblico, riguardano infatti la possibilità di vederlo in onda in chiaro.

Secondo quanto appreso da Blogo, infatti, Pechino Express 2021 dovrebbe andare in onda su TV8. Su quando verrà registrato e poi mostrato in televisione c’è ancora incertezza, ovviamente a causa del Coronavirus. La nuova edizione è comunque slittata, ma c’è la possibilità di vederla in onda nell’autunno del 2021. Le news del giorno non finiscono qui. Con il trasloco su Sky, di cui il canale in chiaro TV8 fa parte, potrebbe arrivare un nuovo conduttore di Pechino Express. Ma sarebbe lo stesso senza Costantino Della Gherardesca? Quest’ultimo infatti ha prima partecipato come concorrente ed è poi passato alla conduzione, dando quel tocco in più al programma e diventandone ormai un punto di riferimento. Nelle trattative in corso però si starebbe pensando di cambiare conduttore anche per dare un segnale di cambiamento in più.

Siamo certi che una parte del pubblico, una bella fetta, sta sperando di non dover rinunciare a Costantino Della Gherardesca in Pechino Express 2021. Le trattative comunque sono ancora in corso e non c’è nulla di certo e definitivo. Il trasloco su Sky potrebbe esserci oppure no, ma anche in caso affermativo l’annuncio potrebbe arrivare tra qualche tempo. Domani intanto ci sarà la presentazione dei palinsesti di Sky e forse ne sapremo di più. È bene sottolineare il forse.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com