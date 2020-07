Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, il matrimonio segreto è super romantico e regale. Ma Andrea d’Inghilterra è… cancellato

La principessa ha finalmente detto “sì” all’imprenditore di origini italiane. Con abito bianco e tiara della regina. Lo scandaloso papà l’ha accompagnata all’altare, ma non appare nelle foto ufficiali

Beatrice di York ha finalmente sposato Edoardo Mapelli Mozzi. Con una cerimonia intima (gli invitati erano una quindicina!) e romanticissima celebrata in gran segreto nella All Saints Chapel a Windsor il 17 luglio, alle 11 di mattina, la figlia primogenita di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson ha detto “sì”, Con tanti “ma” e i doni unici della nonna, la regina Elisabetta. A partire dall’abito favoloso e dalla tiara da sogno.



AVEVA SOGNATO ALTRO – Non un royal wedding con la famiglia reale al gran completo e tanti invitati vip, come aveva pianificato per il mese di maggio prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus. Non in Italia, Paese di origine del neo marito, come aveva sognato. E senza neanche poter mostrare il padre, coinvolto in osceni scandali. Beatrice però è radiosa e guarda avanti. Con tutto l’appoggio della regina.

LA TIARA E L’ABITO DA FAVOLA – Gucci e Alexander McQueen posso attendere: la principessa – quinta nipote della regina e nona in linea di successione al trono – attinge direttamente dal guardaroba di “The Queen”. Per il suo giorno più bello Beatrice indossa un favoloso abito bianco di Elisabetta II (Sua Maestà lo sfoggiò più di 50 anni fa, in due occasioni), riadattato dalla sarta della sovrana, e la tiara di diamanti di Queen Mary – la Queen Mary’s Fringe Tiara – che la stessa regina aveva sul capo nel giorno del suo matrimonio con Filippo D’Edimburgo nel 1947. Neanche Kate Middleton aveva avuto un tale privilegio. La principessa è più che mai in ascesa nella royal family.

IL RICEVIMENTO NEL 2021 – Ed è proprio la regina Elisabetta – in completo celeste – a posare con il marito 99enne (apparso in ottima salute) insieme ai neo sposi fuori dalla chiesa. Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, i genitori della sposa, sono tagliati fuori dalle foto ufficiali, anche se lui ha accompagnato la figlia all’altare. E neanche è immortalato il piccolo Christopher, avuto 3 anni fa da Edoardo con la storica ex compagna Dara Huang, tenerissimo testimone di papà. La regina adesso può partire per Balmoral, la residenza reale estiva in Scozia, dopo i mesi di isolamento a Windsor. E per la principessa 31enne e l’agente immobiliare di case super lusso 35enne può cominciare la luna di miele. Il ricevimento previsto a Buckingham Palace – un privilegio accordato finora solo a Will e Kate – si terrà nel 2021.





