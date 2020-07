Aurora Ramazzotti senza più filtri: “Per Goffredo sono bella anche con la ritenzione idrica e l’acne”

Dopo la foto pubblicata sui social, struccata e con le imperfezioni in evidenza, Aurora prosegue la sua crociata della normalità

La foto di Aurora Ramazzotti struccata, con l’acne in primo piano, è stata una bella lezione di normalità, apprezzatissima dalle sue coetanee, ma anche dalle donne più adulte e da altri volti noti della tv e dello spettacolo che si stanno schierando dalla parte del ‘no filter‘. Perché fingere invece di essere se stessi?

Aurora lo ricorda su Instagram, tra le sue storie, scoprendosi ancora un po’ di più: “Con quel post volevo mandare un messaggio. Perché credo che la bellezza della nostra gioventù ci sia stata sottratta da questa costante necessità di incontrare dei canoni inesistenti poiché fittizi. Non vorrei mai svegliarmi un giorno e accorgermi di non essermi goduta la mia giovane età perché avevo troppo da pensare a quel brufolo o a quel pantalone che non entrava. E credetemi. Crescere come sono cresciuta io ti da tanto ma ti complica altrettanto”.

Il continuo paragone con la mamma, il cognome importante, spesso sono stati un peso troppo grande da sopportare, ma Aurora ha fatto un bel lavoro con se stessa per non farsi schiacciare e fondamentale è stato – ed è tuttora – il fidanzato: “Potete chiedere a Goffredo, che ogni giorno ha il compito di ricordarmi che per lui sono bella anche con la ritenzione idrica e l’acne che spesso mi impedisce di guardarmi allo specchio. Fa un ottimo lavoro, per questo lo ringrazio. Ma la verità è che io sono così. Ca***, sono così. E per quanto possa avere ancora tanta strada da fare per potermi accettare davvero, posso sicuramente far sentire qualcun altro meno solo”.

La sua, adesso, è una vera e proprio crociata della normalità: “Rispetto alla ragazzina che si vergogna di farsi vedere in pubblico o a pubblicare quella foto, ho solo la possibilità di comunicare a più persone – conclude – Comunicare bene, come mi impegno di fare sempre. Cercherò di farli di più. Fatelo anche voi.”

