Taylor Mega rivela: “La mia prima volta? A 14 anni. È stato orribile però il tipo era ben dotato”

Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio”, ha raccontato aggiungendo poi un ulteriore dettaglio: “Però il tipo era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”.

