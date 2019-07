Eliana Michelazzo senza soldi: ‘Pagamenti sospesi, aspetto quel denaro per vivere. Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca. Ho spese e scadenze. Mi sono ritrovata dal fatturare 100mila euro a smettere completamente di guadagnare’

E’ senza soldi Eliana Michelazzo: ‘Mi sembra giusto che sia pagata visto che ho perso il lavoro’. ‘Anche i partner con cui la mia agenzia collaborava si sono ritirati’.

Eliana Michelazzo è senza soldi. Lo svela a Fanpage. Vive una situazione molto complicata. “Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca”, racconta l’ex gente di Pamela Prati.

Le sono stati sospesi alcuni pagamenti legati alla storia Mark Caltagirone, in attesa che la sua posizione venga chiarita. Eliana Michelazzo è rimasta senza soldi. “Ho stornato alcune delle fatture legate a questa storia, si parlava di truffa e mi sembrava corretto. A parte quello, però, ci sarebbero dovuti essere una serie di pagamenti che a oggi sono stati sospesi. Quei soldi li aspetto, mi servono per vivere. Mi sembra giusto che io sia pagata visto che ho perso il lavoro”, racconta la 39enne.

“Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca. Ho spese, scadenze. Mi sono ritrovata dal fatturare 100 mila euro l’anno a smettere completamente di guadagnare. Anche i partner con i quali la mia agenzia collaborava si sono ritirati. Hanno preferito smettere di lavorare con la Aicos”, chiarisce ancora.

E’ senza soldi e spera che tutto diventi più facile. Eliana Michelazzo sottolinea ancora di essere innocente, una vittima, pure del Prati-gate, e di aver creduto a tutto quello che le diceva Pamela Perricciolo, sia a proposito di Simone Coppi e la sua grande famiglia immaginaria, sia per la storia legata a Mark Caltagirone. Anche in tv, quando ha asserito con forza di aver visto il fidanzato inesistente della showgirl 60enne: era in buona fede. La sua ex socia le aveva detto che l’imprenditore era un ‘pentito’. Per questo le erano state mostrate foto di un uomo diverso. Non ha mai pensato che fosse tutta una messinscena.

