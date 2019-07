Anastasio, entro l’anno il nuovo album

“Entro l’anno arriverà il mio nuovo album”. Lo annuncia all’ANSA è Anastasio, il vincitore di X Factor, ospite al 49/o Giffoni Film Festival, dove ha risposto alle domande dei giffoners. “C’erano ragazzi dai 15 anni fino a miei coetanei. Il bello è che sono davvero attivi, svegli, molto attenti a chiedere spiegazioni sui brani che ho scritto”, racconta. “Quest’anno è accaduto davvero di tutto. La vita sta andando bene, sto macinando terreno. Ma la popolarità ha stravolto la mia routine quotidiana, non credo me”.

Ad attenderlo quest’estate, alcune date in tour, ma soprattutto, “c’è un nuovo album che ho praticamente scritto. Mi manca pochissimo per chiuderlo. Entro l’anno uscirà”.

Al cinema ha mai pensato? “Mi piacerebbe fare l’attore.

Chiaramente dovrei studiare, sarei un principiante. I miei miti, tra gli italiani Marco Giallini, tra gli americani Kevin Spacey.

Sanremo? “Quest’anno sono andato come ospite: un’esperienza indescrivibile. In gara? Non lo so. Non escludo niente”.

ANSA