Virginia Mihajlovic si è sposata, nei pensieri papà Sinisa: “Ti ho sentito accanto a me”

A Monopoli la ex naufraga ha detto sì ad Alessandro Vogliacco: in un post social ha condiviso parole d’amore per il padre morto a dicembre

Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco a Monopoli, una cerimonia bellissima e romantica documentata dai tanti invitati che hanno postato sui social gli attimi imperdibili.

“Papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me”, ha scritto in un post la sposa ricordando il padre Sinisa Mihailovic, morto a dicembre. E’ stata accompagnata all’altare dai fratelli e dallo zio, ma a circondarla con il loro amore c’erano anche la sorella Victorija e la mamma Arianna Rapaccioni.

Prima c’è stata la cerimonia in chiesa, poi una grande festa in masseria con balli scatenati e scenografici fuochi d’artificio per il gran finale. La sposa ha puntato sulla sensualità, con un abito bianco a sirena con scollatura importante e con un malizioso gioco vedo non vedo. Anche sua sorella Victorija Mihajlovic era stupenda con un abito color oro attillatissimo e dalle trasparenze ammiccanti. Arianna Rapaccioni ha scelto invece il turchese per la sua mise. Durante la cerimonia ha avuto un ruolo speciale la piccola Violante, la bimba che Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco hanno avuto nel 2021: è stata lei a portare le fedi a mamma e papà.

Il post social

All’indomani delle nozze Virginia Mihajlovic ha condiviso sui social la sua emozione per aver finalmente coronato il suo sogno con Alessandro Vogliacco, senza dimenticare di rivolgere un pensiero a papà Sinisa Mihajlovic. “Ho già nostalgia di ieri. È stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante. Una giornata che ha superato ogni mia aspettativa, un’emozione che non so descrivervi a parole e senza dubbio una giornata che ricorderò per tutta la vita come la più bella di sempre. Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto. Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito” ha scritto su Instagram.