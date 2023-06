Martin Scorsese, guarda gli scatti delle sue vacanze romane tra Colosseo e Fori Imperiali

Su Instagram l’album dei giorni di relax trascorsi dal regista nella Capitale dopo il successo ottenuto a Cannes

Martin Scorsese ha pubblicato su Instagram le foto delle sue vacanze romane tra Colosseo e musei.

Dopo la bella accoglienza ricevuta al Festival di Cannes, dove ha presentato il suo film “Killers of the Flower Moon” ricevendo una standing ovation e 9 minuti di applausi alla fine della proiezione, il regista americano ha trascorso qualche giorno in Italia con la figlia Francesca e la moglie Helen Morris. A Roma in particolar modo il divo ha girovagato per la città come un… elegante turista in relax.

“Alcuni giorni a Roma”, ha scritto Scorsese sotto il suo ultimo post Instagram, dove condivide alcuni scatti che lo immortalano prima all’interno del Colosseo con le mani dietro la schiena, mentre osserva le bellezze di quello che è considerato il monumento per eccellenza della Capitale, poi con un cappllino di paglia in testa a gironzolare tra i vari siti storici, l’Arco di Costantino, il Foro Imperiale e i musei della città.

“Killers of the Flower Moon”

Il film ha come protagonista Leonardo Di Caprio ed è ambientato negli anni venti, in Oklahoma, dove alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, sono stati assassinati dopo che nelle loro terre viene trovato il petrolio. L’FBI decide di indagare sulla sequenza di omicidi brutali e misteriosi, che diventerà nota con il nome di ‘regno del terrore’.

“Killer of Flower Moon” (in uscita il 19 ottobre) è un crime epico basato su una storia vera e fra i protagonisti ci sono anche il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per “The Whale”.