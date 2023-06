“L’Isola dei Famosi”, Marco Mazzoli è il vincitore: “Dedicato a Paolo Noise e Chico Forti”

Il conduttore radiofonico de “Lo Zoo di 105” ha vinto la sfida decisiva contro Luca Vetrone

Marco Mazzoli è il vincitore dell’edizione 2023 de “L’Isola dei Famosi”: il conduttore radiofonico de “Lo Zoo di 105” ha trionfato nell’ultimo televoto contro Luca Vetrone. Quest’ultimo è stato protagonista di un grandissimo slalom nel corso dell’ultima puntata che lo ha portato a eliminare man mano tutti i concorrenti: Vetrone, infatti, ha battuto nell’ordine Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero che si è classificato al terzo posto.

Le sorprese – Nel corso della serata, tutti i concorrenti hanno ricevuto delle sorprese da parte dei propri famigliari: Luca Vetrone ha potuto riabbracciare la madre, Drusian ha invece incontrato una delle sue figlie, mentre Pamela Camassa ha potuto rivedere la sorella, dopo aver raccontato il suo rimorso per non aver potuto partecipare al suo matrimonio. Per Lo Cicero, invece, è arrivato un regalo speciale da parte del figlio e un messaggio dalla compagna, in studio a Cologno Monzese perché incinta. Per Mazzoli, invece, c’era la moglie Stefania: alla seconda visita in Honduras.

Le sensazioni di Marco Mazzoli – Prima dell’ultima sfida, Marco Mazzoli ha fatto il punto della sua Isola: “C’è stato un momento in cui odiavo questo posto e odiavo tutti voi – ha detto -, poi ho cercato di andare in nomination e voi mi avete beccato. Poi c’è stato un click che mi ha permesso di cambiare e arrivare fin qua. Non so se la mia sia stata una strategia, mi sono lasciato andare. Qui è difficile applicare una strategia: non hai le forze fisiche e mentali. Alla quinta settimana ho deciso di lasciarmi andare, non tutti amano il Mazzoli radiofonico volevo vedere se tirando fuori un lato più umano del mio carattere”. Subito dopo, Ilary Blasi lo ha proclamato vincitore di questa edizione: “Sono stato una brutta persona all’inizio, devo ringraziare Celeste che è il capo degli autori e mi ha chiesto di stare qui fin dal primo giorno. Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perché gliel’ho promesso e agli ascoltatori dello Zoo di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie. Dedico anche la vittoira a Chico Forti che è stato d’esempio per me ed è ingiustamente in carere. Non vedo l’ora di tornare a trovarlo a in carcere”.