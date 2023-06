“Isola dei famosi”, Marco Mazzoli è il vincitore

Nell’ultima puntata i naufraghi si sono giocati tutto, tra prove fisiche e televoti flash

E’ Marco Mazzoli a vincere “L’Isola dei Famosi” 2023. A commentare l’ultima puntata del reality, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. Tra prove, nomination e televoti flash lo speaker radiofonico si è portato a casa vittoria e montepremi.

Cristina eliminata

La puntata inizia con il racconto di ogni percorso dei cinque finalisti della Palapa. Cristina e Luca, al televoto, sono i naufraghi che sono a rischio eliminazione: è Cristina che deve addio al reality, a un passo dalla vittoria. Per una naufraga che parte ce n’è una che arriva: Alessandra Drusian viene riaccolta dai finalisti tra sorrisi e abbracci. In studio rientra invece Helena Prestes, la naufraga più controversa di questa edizione, che riabbraccia finalmente il fidanzato Carlo.

Mazzoli in finale

I naufraghi si sfidano nella prima prova, di equilibrio e memoria. In premio c’è la salvezza, ovvero il primo posto in finalissima ed è Marco Mazzoli ad aggiudicarselo. A lui il compito di mandare al televoto flash un naufrago e sceglie Alessandra, che a sua volta decide lo sfidante: Luca Vetrone. Secondo gli ex naufraghi sarà il ragazzo a spuntarla.

L’amore di Luca per la mamma

Prima di conoscere il verdetto, Luca ripercorre il suo percorso sull’isola che è stata caratterizzata dalla nostalgia per la mamma. E’ proprio lei a mandargli l’ultimo messaggio di incoraggiamento, che lo fa emozionare fino alle lacrime. Ma la sorpresa non è finita qui perché la donna è volata in Honduras per riabbracciarlo.

Alessandra Drusian seconda eliminata

Anche per Alessandra c’è una bella sorpresa: la figlia Angelica. In studio oltre al marito Fabio c’è l’altra figlia Aurora, che approfittando della distanza si è fatta il piercing al naso: “Siamo fiere di te mamma. Sei una forza unica”. Un momento toccante, che fa piangere tutto lo studio. E’ il momento del verdetto del televoto: è Alessandra a dover abbandonare il reality.

La sorpresa di Pamela prima dell’eliminazione

Gli ultimi quattro naufraghi rimasti si sfidano in una prova di resistenza fisica. E’ Andrea Lo Cicero a vincere il posto sul podio e sceglie di mandare al televoto di nuovo Luca, che sceglie come compagna Pamela Camassa. A supportarla c’è la sorella Manola, che le ha inviato una foto del suo matrimonio. “Non sono potuta andare perché avrei stavo lavorando e avrei dovuto pagare una penale altissima. E’ una cosa che non mi perdonerò mai, anche se lei è un’anima speciale e mi ha perdonato”. E’ Pamela a dover abbandonare il gioco appena prima della finalissima.

Marco e Luca in finale

I tre naufraghi finalisti si sfidano per l’ultima prova di abilità. E’ Mazzoli il primo finalista, mentre Luca e Andrea si confrontano nell’ultimo televoto. Lo sportivo a casa ha lasciato la moglie Roberta, incinta del secondo figlio, e il primogenito Ettore che gli ha inviato una maglietta porta fortuna. L’ultimo televoto è vinto da Luca Vetrone, che si sfiderà in finalissima con Marco Mazzoli.

Mazzoli rivede sua moglie e vince l’Isola

Vladimir Luxuria ed Enrico Papi danno i loro baci di giuda ai naufraghi che li hanno delusi. La prima sceglie Fiore Argento per il suo ritiro, mentre il collega bacia Helena Prestes perché non è stata abbastanza stratega. All’isola Marco ha capito quanto ci tiene alla moglie Stefania, che è volata sull’Isola per lui. Il finalista non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla lettera della sua Stefania e quasi non riesce a parlare. I due finalisti salgono sul palco per l’ultimo televoto: il pubblico premia Mazzoli che vince l’edizione 2023 del reality.