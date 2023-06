Film stasera in TV da non perdere martedì 20 giugno 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 20 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Love Actually – L’amore davvero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia natalizia corale con Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman e Keira Knightley.

Corro da te, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

Notte prima degli esami – oggi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del fortunato primo film con Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Gomorra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di Matteo Garrone con Toni Servillo, tratto dal famoso libro di Roberto Saviano.

Devil’s knot – Fino a prova contraria, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Colin Firth e Reese Witherspoon in un thriller su una storia vera, sull’omicidio di tre ragazzi.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Due nel mirino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mel Gibson e Goldie Hawn in una sfrenata action-comedy.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Moonfall, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Patrick Wilson e Halle Barry in un film di Roland Emmerich. Due astronauti e un complottista devono evitare che la luna precipiti sulla Terra.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia fantastica in un cui un ragazzino fa amicizia con uno spettro.

The Twilight Saga: Breaking Dawn, parte 1, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Prima parte dell’ultimo film della saga di Twilight con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

All the way, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film HBO con Anthony Mackie e Bryan Cranston. La storia di Lyndon B. Johnson, il presidente americano post omicidio di Kennedy.

L’ombra di Caravaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Biopic sul noto artista con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel e Isabelle Huppert, con la regia di Michele Placido.

J.T. Leroy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla creazione dell’artista fittizio J.T. Leroy.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Sophie Cross – Verità nascoste, ore 21:25 su Rai 1

Il bambino di una donna sparisce misteriosamente e lei si arruola in polizia per poterlo ritrovare.

Una famiglia mostruosa, ore 21:20 su Rai 2

Massimo Ghini e Lucia Ocone in una commedia dal tocco fantasy. Due fidanzati si preparano a conoscere le rispettive famiglie…mostruose.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

The Bourne Legacy, ore 21:20 su Rete 4

Ennesimo capitolo della saga sull’agente Jason Bourne e sullo spionaggio, questa volta con protagonista Jeremy Renner.

Sono solo fantasmi, ore 21:40 su Canale 5

Una sorta di Ghostbusters all’italiana con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Tre fratelli si improvvisano acchiappafantasmi.

Amici Full Out, ore 21:20 su Italia 1

Concerto dal vivo con tutti i protagonisti dell’edizione 2022 di Amici.

Inchieste da fermo, ore 21:15 su La7

Federico Rampini conduce un programma di approfondimento su temi di geopolitica.

Victoria Cabello: Viaggi pazzeschi, ore 21:30 su TV8

Victoria Cabello visiterà 6 città europee cercando di vivere le migliori esperienze in un ognuna di esse.

Avamposti – Nucleo operativo, ore 21:25 su Nove

A Ostia, i Carabinieri devono interrompere il flusso di droga dettato dai clan.