Fast and Furious 11, tutto quello che sappiamo sul nuovo film in uscita nel 2025

L’uscita dell’undicesimo capitolo della saga, prevista per il 2025, vedrà il ritorno di The Rock nei panni di Luke Hobbs e offrirà anche un ultimo addio al Brian O’Conner di Paul Walker. Ecco tutti i dettagli del film tra trama, cast e anticipazioni

Vin Diesel, protagonista dell’adrenalinica saga di Fast & Furious, ha rivelato con un post su Instagram la data di uscita di Fast & Furious 11, nonché penultimo capitolo del franchise, prevista per il 4 aprile 2025. Lo stesso Vin Diesel, aveva infatti recentemente dichiarato che, dopo Fast X, l’epilogo del franchise multimiliardario sarebbe stato suddiviso in altre due parti. Inoltre, nella scena post-crediti proprio di Fast X, ovvero la decima pellicola della saga, approdata nelle sale cinematografiche italiane il 18 maggio, riappare improvvisamente anche The Rock con un cameo nei panni di Luke Hobbs, facendo così intuire il suo ritorno nel seguito del franchise, che offrirà anche un ultimo saluto al Brian O’Conner di Paul Walker.

L’INIZIO DELLA FINE

Fast X ha segnato l’inizio della fine per il noto franchise d’azione, dando il via ad un finale diviso in due ulteriori capitoli, dove tutte le storyline di Dom Toretto e della sua “famiglia” andranno a concludersi definitivamente. L’ambizioso Fast & Furious 11, differentemente dagli altri titoli più “autonomi” della saga, ha infatti il compito di portare avanti la storia iniziata con Fast X. E grazie alle numerose anticipazioni di Vin Diesel, l’undicesimo titolo dell’adrenalinica saga, come spesso accade in questi casi, sta già generando un grande hype ed una notevole curiosità tra i tanti fan.

FAST & FURIOUS 11: LA DATA DI USCITA “UFFICIALE”

Attraverso il suo account di Instagram, l’attore protagonista Vin Diesel (nonché produttore della saga) ha da poco annunciato che Fast & Furious 11 uscirà il 4 aprile 2025: “Il 4 aprile 2025… è a meno di 22 mesi di distanza […] Per tutti coloro che non sapevano che Fast X era solo la prima parte, sappiate che la seconda parte sarà uno sforzo della nostra famiglia ‘fast’ e dello studio come lo non avete mai visto”. Secondo alcuni giornalisti e produttori, però, la star hollywoodiana potrebbe essersi fatta prendere dell’entusiasmo diffondendo una data non proprio “ufficiale”, che potrebbe essere infatti posticipata a causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America, che sta ritardando numerose produzioni. Vin Diesel, preso dall’hype del franchise multimiliardario, è infatti talvolta precipitoso negli annunci che rivolge ai suoi oltre 96 milioni di followers ma lo stesso Peter Cramer, presidente di Universal Pictures, ha immediatamente “corretto il tiro”, non escludendo un potenziale ritardo di Fast & Furious 11: “Se lo sciopero dovesse protrarsi per un periodo prolungato, diventerà sempre più difficile immaginare di poter rispettare i piani di uscita previsti”.

IL CAST DI FAST & FURIOUS 11: IL RITORNO DI THE ROCK

Il cast di Fast 11, vedrà per certo il ritorno di Vin Diesel nei panni Dom Toretto, ma anche tutti gli altri membri della famiglia di Dom, sopravvissuti agli eventi di Fast X, faranno ritorno nel nuovo film: Michelle Rodriguez nel ruolo di Letty Ortiz, Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto, Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce, Chris “Ludacris” Bridges nel ruolo di Tej Parker, Sung Kang nel ruolo di Han Lue e Nathalie Emmanuel nel ruolo di Ramsey. Infine, il cameo di Luke Hobbs (ovvero Dwayne Johnson) nella scena post-crediti di Fast X fa pensare che, con tutta probabilità, The Rock occuperà uno spazio più importante in Fast 11. Ciò che rende così sorprendente il ritorno di The Rock in Fast & Furious, è la nota e lunga faida con l’attore protagonista Vin Diesel, con cui i rapporti si erano inaspriti nel 2017, peggiorando sempre di più fino al 2021, quando lo stesso The Rock aveva dichiarato che non sarebbe più tornato nella saga. Ma dopo il cameo a sorpresa nella scena post-crediti di Fast X, l’ex wrestler Dwayne Johnson ha pubblicato su Twitter un lungo post, nel quale ha spiegato che lui e Vin Diesel “si sono lasciati passato alle spalle”.