Netflix sospende la produzione della serie Il Prescelto dopo la morte di due attori

Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar sono morti a causa del ribaltamento del furgone sul quale viaggiavano e che si stava recando sul set

Una tragedia ha colpito il set de Il Prescelto, serie distribuita da Netflix e ambientata in Messico. Un furgone della produzione si è schiantato con alcuni membri del cast a bordo, due attori sono morti, mentre altri sono rimasti feriti.

IL PRESCELTO, L’INCIDENTE

Dalle prime ricostruzioni della stampa, sembra che i membri della crew e del cast stessero viaggiando sul furgone della produzione in direzione di un aeroporto locale. L’incidente è avvenuto nell’area desertica vicino a Mulege, nella penisola della Baja California Sur. Il furgone è uscito di strada e si è ribaltato, causando la morte di due attori: Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, conosciuto come Paco Mufote. Al momento Redrum, la società di produzione dietro la serie, ha temporaneamente interrotto la produzione. “SAG-AFTRA è in contatto con Netflix e con il sindacato degli attori messicani e sta investigando le circostanze dell’incidente con la produzione locale”, ha dichiarato in una nota la Screen Actor Guild American Federation of Television and Radio Artists. “La sicurezza sul set è da sempre la nostra principale priorità. Continueremo a mettere in atto tutti i passaggi necessari per assicurare che tutti siano al sicuro sul posto di lavoro”.

IL PRESCELTO, LE PROTESTE

Stando a quanto riferito da The Daily Best, gli amici dei due attori scomparsi hanno accusato la produzione de Il Prescelto di aver ignorato precedenti lamentele di membri del cast e dello staff in merito ai trasporti scadenti. Liliana Conlisk Gallegos, amica di Mufote, ha chiesto che sia aperta un’indagine per valutare le condizioni di lavoro sul set. “Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti”, ha commentato la donna. “Paco ha toccato il cuore di tutti quelli che ha incontrato, è stato un grande attore. Amava recitare e suonare musica più di ogni altra cosa al mondo e si è dedicato a questo, soffrendo molte volte le difficoltà economiche. Si è sacrificato per il suo amore per la recitazione”.

IL PRESCELTO, DI COSA PARLA

Il Prescelto è una serie tratta dal fumetto di Mark Millar e dall’artista Peter Gross intitolato American Jesus. La trama ha come protagonista un dodicenne che scopre di essere Gesù Cristo, tornato sulla terra per salvare l’umanità. Le riprese erano cominciate ad aprile, con Everardo Gout e Leopoldo Gout nel rulo di co-showrunner.