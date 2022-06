Film stasera in TV da non perdere lunedì 20 giugno 2022￼

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Una famiglia mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Massimo Ghini e Lucia Ocone in una commedia dal tocco fantasy. Due fidanzati si preparano a conoscere le rispettive famiglie…mostruose.

Mother’s day, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film con Julia Roberts e Jennifer Aniston. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne diverse.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’arminuta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una tredicenne torna dalla sua famiglia biologica, passando da una vita agiata alla povertà.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Prima parte del film di Quentin Tarantino con Uma Thurman alla ricerca di vendetta contro il suo ex fidanzato.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Star Trek: Beyond, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della trilogia di J.J. Abrams, stavolta diretto da Justin Lin.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Il mistero di Arkandias, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un gruppo di impavidi ragazzini si catapulta in un’affascinante avventua.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Munich, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Eric Bana e Daniel Craig in un film sugli attentati delle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Un conto da regolare, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicolas Cage in un thriller nel quale un ex sicario vuole vendicarsi di chi lo ha incastrato.

Il ragazzo della porta accanto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jennifer Lopez si innamora di un vicino più giovane in questo thriller psicologico.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

La nostra storia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il racconto di una famiglia colombiana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Wonder, ore 21:25 su Rai 1

Film con Julia Roberts. Un bambino con una malformazione al viso cerca di trovare il suo posto nel mondo.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

MIB II – Men in Black II, ore 21:25 su Nove

Will Smith e Tommy Lee Jones tornano nel sequel del famoso film di fantascienza.