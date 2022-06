Drusilla Foer vince il Nastro d’argento 2022 come “cameo dell’anno” per “Sempre più bello”

L’apprezzata attrice teatrale e televisiva ottiene il prestigioso riconoscimento per la sua interpretazione della nonna della protagonista della trilogia di commedie sentimentali tratte dai romanzi di Eleonora Gaggero

La stagione d’oro di Drusilla Foer, molto apprezzata dal grande pubblico che ha avuto modo di conoscerla meglio dopo il Festival di Sanremo nella serata in cui è stata co-conduttrice insieme ad Amadeus, si arricchisce con il Nastro d’Argento che le viene assegnato per il suo cameo nel film commedia Sempre più bello.

L’attrice, che nella pellicola di Claudio Norza interpreta il personaggio della nonna della protagonista (l’attrice Ludovica Francesconi), sarà presente alla cerimonia di consegna dei prestigiosi premi cinematografici in programma lunedì 20 giugno al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma.

IL NASTRO D’ARGENTO SPECIALE 2022 ALLA FOER

Un premio molto prestigioso per celebrare ancora una volta il talento di Drusilla Foer, alter ego dell’attore e regista italiano Gianluca Gori, che con la sua signora giramondo dalla vita avventurosa ha conquistato il cuore degli spettatori del piccolo e anche del grande schermo, come prova la menzione per il “cameo dell’anno” che l’ha condotta alla vittoria del Nastro d’Argento Speciale 2022 all’interno della settantaseiesima edizione dei premi di interesse culturale.

Drusilla Foer è stata coinvolta nella produzione della commedia sentimentale di Norza per un ruolo piccolo ma altamente significativo: la nonna di Marta, la protagonista della trilogia di film tratti dai romanzi di Eleonora Gaggero. In Sempre più bello (2022), seguito di Sul più bello (2020) e Ancora più bello (2021), Marta ritrova la nonna con cui non parla da molto tempo. L’anziana, è una donna originale dal carattere duro, “inaridita dalla vita”, per usare le parole della Foer che nelle interviste che hanno accompagnato il debutto del film ha definito il suo personaggio infelice poiché ha alle spalle una storia difficile colma di dolore.

IL CAMEO DELLA NONNA NEL TEEN DRAMA SEMPRE PIÙ BELLO

La donna viene spinta a riallacciare i rapporti con la nipote da Gabriele (Giancarlo Commare), il fidanzato di Marta. Il ragazzo si fa portavoce dei problemi di salute della ragazza, noti fin dall’inizio della storia e che si riacutizzano in quest’ultimo capitolo. Nonostante il suo carattere e le incomprensioni del passato, la nonna si rivela la cura migliore per la protagonista.

Dopo l’uscita speciale al cinema lo scorso gennaio, Sempre più bello è disponibile in streaming nel catalogo Netflix, titolo visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.