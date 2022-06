Ben Stiller ambasciatore Onu in visita a Leopoli: “Con le vittime della guerra in Ucraina per amplificare la solidarietà”

Nel ruolo di ambasciatore di Buona Volontà dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), l’attore americano Ben Stiller ha fatto visita a Leopoli, dopo aver conosciuto al confine polacco di Medyka alcuni profughi ucraini in fuga dalla guerra. “Ho incontrato famiglie fuggite dal conflitto, che hanno lasciato i propri cari, senza sapere se potranno tornare a casa”, ha scritto su Twitter. La motivazione è stata: “Condividere storie sull’impatto sull’uomo della guerra e amplificare le richieste di solidarietà”. “Sono rimasto impressionato – ha aggiunto – di quanti volontari siano impegnati nel sostenere queste persone in fuga”. In Rete è poi comparso un video in cui si vede Stiller passeggiare per le strade del centro di Leopoli, a 70 chilometri circa dal confine con la Polonia, vicino al monumento a Taras Shevchenko.