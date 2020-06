Muore Carlos Ruiz Zafon autore de “L’ombra del vento”

Uno degli scrittori spagnoli di maggior successo, selezionato da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni.

Il 2020 ci sta lasciando più cicatrici di quante avessimo mai potuto immaginare. Dopo il maestro Luis Sepùlveda, autore della Storia della Gabbianella e il Gatto, che ci ha lasciato ad aprile, oggi ci lascia Carlos Ruiz Zafon, scrittore amatissimo in tutto il mondo, autore del celeberrimo best seller “L’ombra del vento.”

Zafon ci lascia all’età di 55 anni per una malattia contro la quale combatteva da alcuni anni. Lo scrittore spagnolo è morto a Los Angeles, città in cui risiedeva da diversi anni per permettergli di lavorare ad Hollywood. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo El pais, che ha ricevuto a sua volta la triste notizia dalla casa editrice dell’autore, Planeta.

“Oggi è una giornata molto triste per l’intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent’anni, in cui è stata forgiata un’amicizia che trascende la professionalità“, ha dichiarato l’editore. Autore sopraffino, amatissimo e letto in tutto il mondo, Zafon raggiunge la celebrità con l’uscita nel 2001 del romanzo sopra citato L’ombra del vento.

Thriller ambientato nella sua Barcellona, di cui riporta atmosfere e tendenze. Il romanzo ha raggiunto grandi traguardi; ha venduto circa 8 milioni di copie ed è diventato in breve un vero e proprio caso editoriale conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 36 lingue. Il testo è seguito da titoli di altrettanto successo, citiamo Il gioco dell’angelo, Marina e Il prigioniero del cielo.





