Jennifer Lopez super sexy al lavoro… per un nuovo disco: “Stiamo cucinando qualcosa di bollente”

Jennifer Lopez stuzzica la curiosità dei suoi fan postando alcuni scatti super sexy in cui appare in una sala di registrazione, cuffie alle orecchie, con una canottiera scollatissima, pantaloncini corti e lunghi stivali al ginocchio : “È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caldo”, scrive la popstar, che non pubblica un album completo dal 2014. “Non vedo l’ora che sentiate ciò a cui stiamo lavorando…”, aggiunge.

La star di “Hustlers”, 50 anni , attrice, cantante oltre che ballerina, personaggio televisivo, imprenditrice e produttrice ha pubblicato otto dischi in studio e ne ha venduti quasi 100 milioni nella sua carriera e ha girato alcune decine di film, ultimo tra i quali “Hustlers”, che hanno incassato più di tre miliardi di dollari,

Tra le star più rilevanti e influenti al mondo Jennifer ha più volte ribadito: “Sono da sempre una cantante e una ballerina, e ho da sempre voluto recitare. Per me è sempre stata un’unica grande cosa”.

E adesso, a 6 anni dall’ultimo album “A.K.A.“, J.Lo, come la chiamano tutti in America, sembra essersi decisa a tornare alla musica.

Molti i singoli rilasciati negli ultimi anni, ultimo tra i quali “Baila Conmigo” rilasciato l’11 settembre 2019, brano in spagnolo che ha raggiunto la vetta della classifica di Billboard Dance Charts a febbraio e “Dinero” realizzato in collaborazione con DJ Khaled e la rapper Cardi B, e pubblicato il 17 maggio 2018.

Nel febbraio del 2020 insieme a Shakira, la Lopez è stata protagonista dell’halftime show Super Bowl LIV.

All’inizio di questo mese Jennifer e il suo fidanzato Alex Rodriguez hanno partecipato alla marcia in favore della causa Black Lives Matter a Hollywood, dopo aver trascorso la quarantena insieme a Miami con i rispettivi figli.

J-Lo condivide i gemelli di 12 anni Max ed Emme con il suo ex marito Marc Anthony, mentre A-Rod e la sua ex moglie Cynthia Scurtis hanno avuto Natasha, 15 anni, e Ella, 12 anni.

