Federica Sciarelli non lascia Chi l’ha visto: “Resto, anche se ho vissuto periodi difficili”

La conduttrice smentisce l’addio allo storico programma di Rai3. In accordo con il neo direttore di Rai3 Franco Di Mare avrebbe accettato di restare per un’altra stagione, nonostante condurre la trasmissione sia “molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro”.

Federica Sciarelli non lascerà Chi l’ha visto?. Lo storico programma di Rai3 resta saldamente nelle sue mani anche nella prossima stagione. Dopo alcuni colloqui con la dirigenza di Rai3, la conduttrice ha deciso di non salutare la trasmissione che conduce da ben 16 anni, come ha assicurato in un’intervista a Repubblica:

“Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie…”

Il quotidiano conferma che il nuovo direttore di Rai 3 Franco Di Mare avrebbe offerto alla Sciarelli un nuovo talk politico previsto in onda il venerdì sera, un’idea accolta con entusiasmo dalla presentatrice (“Quando lavoravo al Tg3, seguivo la politica, mi ha sempre appassionato”). Le ricerche di una sostituta per Chi l’ha visto?, però, si sarebbero rivelate più ardue del previsto, tanto che lo stesso Di Mare, dopo giorni di confronto, le avrebbe chiesto di restare. Richiesta accettata, nonostante già in passato la Sciarelli avesse più volte chiesto di cambiare: troppo forte il coinvolgimento emotivo in casi di cronaca drammatici e spesso sconvolgenti. Anche stavolta, tuttavia, la passione per quelle storie così difficili l’ha spinta a continuare e ha prevalso su tutto il resto, anche sugli attacchi della Lega e le accuse di essere “partigiana”: “Lo sono. Sto dalla parte delle vittime e dei familiari. E se c’è un abuso di potere non faccio finta di niente”.

Quando finisce Chi l’ha visto? 2019-20

I fan della Sciarelli, dunque, possono dormire sonni tranquilli: il suo resterà ancora il volto della longeva trasmissione, che oltre a 30 anni di messa in onda vanta anche un impegno quotidiano nei casi di cronaca che copre quasi tutto l’anno. L’ultima puntata di questa stagione, infatti, è prevista per mercoledì 29 luglio. In pratica il programma si fermerà poco più di un mese, per poi riprendere con tutta probabilità per il mese di settembre. Per la conferma definitiva e le novità sull’altro programma proposto alla Sciarelli non resta che attendere la presentazione dei palinsesti autunnali Rai, prevista per i primi di luglio.

