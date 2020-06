Canale 5, domenica torna “Melaverde”

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli torna a tener compagnia agli spettatori di Melaverde, il popolare domenicale di Canale 5, ideato da Giacomo Tiraboschi. Il “cronista della gastronomia “si alternerà” , una settimana sì ed una no, con Ellen Hidding alle 11.30 ma invece sarà al fianco della conduttrice olandese tutte le domeniche dalle 11.50 alle 13.

Dall’Europa, all’Asia, all’Africa il nostro protagonista di oggi è il bovino più diffuso nel mondo: Il Bufalo. In Italia le maggiori presenze di questo animale si hanno nel Centro e nel Sud ed il suo latte è alla base di uno dei prodotti più succulenti ed invitanti che si possano trovare. Melaverde è andata in un’ azienda che alleva bufale in provincia di Caserta. Parleremo delle qualità di questa carne e vedremo anche come nascono salami e bresaole di bufalo. Naturalmente non tralasceremo il prodotto principe della filiera: la Mozzarella di Bufala Campana.