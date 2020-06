Chiara e Valentina Ferragni festeggiano la laurea di Francesca, l’unica sorella non influencer

Un giorno davvero importante per la famiglia Ferragni, che festeggia la laurea specialistica di Francesca l’unica sorella a non essere influencer che ha conseguito la specialistica in chirurgia orale, dopo la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, seguendo le orme di suo padre, con cui lavora a Cremona. Chiara e Valentina Ferragni, insieme alla madre Marina Di Guardo non potevano non presenziare alla seduta, seppure in via telematica e non hanno esitato a commentare l’evento: “Siamo orgogliose di te”.

Un traguardo importante quello raggiunto da Francesca Ferragni, la seconda delle sorelle Ferragni e unica a non essere un’influencer, come dimostra la sua laurea specialistica in Chirurgia Orale, conseguita nella giornata di oggi, 18 giugno 2020. Come tutti i laureandi del periodo Covid, la 31enne ha conseguito la seduta in via telematica, dal momento che non è possibile presenziare dinanzi alla commissione, come richiederebbe una seduta canonica.

Con una laurea da casa si guadagna senza dubbio in comodità, ed è quello che deve aver pensato anche Francesca Ferragni che è diventata dottoressa in Chirurgia Orale, seduta nella sua cucina, indossando un bellissimo tailleur, ma godendo della libertà di un paio di ciabatte. Non potevano mancare in un giorno così importante Chiara e Valentina, le due famosissime sorelle ormai star dei social network, che sono corse a festeggiare la sorella insieme alla mamma Marina Di Guardo. Già laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria, Francesca ha continuato a studiare per specializzarsi e seguire le orme del padre, Marco Ferragni, con il quale già lavora da subito dopo la prima laurea nello studio di Cremona. Ed ecco che le due sorelle commentano questo successo: “Laurea di specialistica durante Covid-19: questa mattina Francesca Ferragni si è specializzata in Chirurgia Orale con voto finale 70/70 cum Laude Dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria e ora Specializzata in Chirurgia Orale”, scrive Valentina. “Non potremmo essere più orgoglioso di te”, aggiunge Chiara.



Francesca, infatti, è l’unica delle sorelle ad aver intrapreso una strada diversa e lontana dalla vita dei social, sebbene anche lei ne sia un’assidua frequentatrice e non esita a pubblicare foto o video che riprendano alcuni momenti della sua vita, magari insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti. Solo lo scorso fine settimana le tre sorelle si erano concesse un viaggetto, in Liguria, come dimostrano le foto scattate nei colorati anfratti delle Cinque Terre e sistematicamente pubblicate su Instagram

