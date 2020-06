Caitlyn Jenner svela a quali interventi di chirurgia estetica si è sottoposta per diventare più femminile

Bruce Jenner è sempre stato Caitlyn Jenner, una donna, ma per 65 anni non l’ha mai gridato al mondo ed è stata costretta a vivere una vita che non era la sua e che non la faceva stare più bene. Alla fine, dopo aver fatto coming out con la famiglia, ha intrapreso un lungo percorso di terapia ormonale culminato nel 2017 con l’intervento di riassegnazione di genere.



Intervistata dal Daily Mail, Caitlyn Jenner ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita (quelli vissuti finalmente da donna anche esteriormente), confessando tutti gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta per diventare più femminile.

Oltre l’intervento di riassegnazione di genere e la mastoplastica additiva, Caitlyn Jenner si è sottoposta anche ad un intervento di femminilizzazione facciale, in cui le sono state limate le ossa della fronte, della mascella e del mento. Infine ha fatto un trapianto di capelli correggendo l’attaccatura ed ha volumizzato il tutto con delle extension.

<<Ho impiegato molto tempo per capire chi volevo essere, il che va bene. Non ho rimpianti nell’aver interpretato Bruce per 65 anni. Era un bravo ragazzo, ha fatto molte cose fantastiche e ha cresciuto una famiglia meravigliosa. Ma i giorni per vivere la bugia adesso sono alle spalle. La mia vita oggi è così semplice. Mi ci vorrà un po’ più di tempo per prepararmi la mattina, ma mi sveglio e posso essere me stesso tutto il giorno. Sono molto più a mio agio nella mia pelle di quanto non fossi prima>>.

Secondo il chirurgo plastico David Alessi, Caitlyn Jenner ha speso circa 70 mila dollari per modellarsi il volto, dato che ha aggiunto alla lista anche un lifting alla fronte e qualche punturina di acido ialuronico sulle labbra.



