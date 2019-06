Stasera andrà in onda, su Canale 5, la finalissima di “All Together Now”

Stasera in prima serata su Canale 5, la finalissima di “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente di un’incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti che formano un Muro Umano.

Per il sesto e ultimo appuntamento grandi ospiti: Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović. Alcuni di loro duetteranno con i finalisti su brani cult della musica pop italiana. Torneranno inoltre Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero.

Oltre ai giudici, i protagonisti della gara saranno come al solito i concorrenti cantanti, scelti da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma.

Dopo aver superato lo scoglio della semifinale della settimana scorsa, sono arrivati in finale: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega. A loro si aggiungono Martina Maggi e Alessandra Procacci che hanno totalizzato il punteggio 100, conquistando l’accesso diretto alla finale. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio da 50 mila euro.