Mahmood, Soldi 81 mln stream su Spotify

Il videoclip sfonda quota 100 milioni su YouTube

Dopo la vittoria a Sanremo 2019, il secondo posto all’Eurovision Song Contest, il successo della hit Soldi nella classifica Global di Spotify e in tutto il mondo, il successo del singolo estivo Calipso al fianco di Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust, prosegue la carrellata dei record per Mahmood. A soli quattro mesi dalla sua uscita, infatti, Soldi diventa il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify, con oltre 81 milioni di stream. Un traguardo che vale doppio considerando che, in questa stessa settimana, il relativo videoclip per la regia di Attilio Cusani sfonda quota 100 milioni di views su YouTube.

Mahmood festeggia il nuovo primato mentre è in studio in Spagna, dove Soldi è già stato certificato Oro, per ultimare le registrazioni del nuovo singolo inedito, mentre prosegue il suo tour estivo, che lo porta a esibirsi in alcuni degli eventi e i festival più ambiti: dal Caterraduno di Senigallia, a Collisioni, festival agri-rock nelle Langhe.

Ansa.it