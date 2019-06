È morto Philippe Zdar, metà dei Cassius, duo parigino pioniere dell’elettronica

Il musicista, 50 anni, è caduto accidentalmente da un palazzo a Parigi ieri sera, 19 giugno. Negli anni Novanta, con il collega e amico Hubert Blanc-Francard, in arte Boom, aveva inventato il French touch

È morto “per una caduta accidentale” da un edificio parigino, Philippe Cerboneschi, meglio noto come ‘Zdar‘, membro del duo di pionieri della musica elettronica francese Cassius. La notizia è stata data dal suo agente. “È morto per una caduta accidentale, da una finestra di un piano alto di un edificio parigino”, ha reso noto Sebastien Farran, senza offrire maggiori dettagli.Philippe Cerboneschi aveva creato dal 1996 con Hubert Blanc-Francard il duo Cassius, che poi era diventato un punto di riferimento essenziale nella scena della musica elettronica francese, di fatto invetando il nome di una scena che avrebbe spopolato in tutto il mondo, il French touch, il ‘Tocco francese’, insieme all’altro duo ‘doc’ del paese, i Daft Punk.Un successo già il primo album, 1999, lanciato nello stesso anno e che mescolava hip hop, house e funk. I due si erano conosciuti anni prima quando ‘Zdar’ già lavorava come ingegnere del suono per artisti come Serge Gainsbourg e aveva creato Motorbass, un primo duo con Étienne de Crècy.

repubblica.it